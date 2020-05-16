وزير الصحة: سنتخذ اجراءات عاجلة لتعزيز الالتزام بالحظر



اعلن وزير الصحة حسن التميمي، ان الوزارة "ستتخذ اجراءات عاجلة بالتعاون مع الجهات الساندة لتعزيز التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية".



وقال التميمي في بيان انه سيتم دعم النقاط المشتركة في الطرق بكوادر طبية تجري عمليات الفحص الميداني".



ودعا "الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة الى إلزام الموظفين والمراجعين الالتزام بلبس الكمامات والتعقيم وضمان التباعد الاجتماعي".



وأشار الى "مضاعفة اعداد الفحص الميداني للفيروس لاسيما للمناطق التي حصلت فيها اصابات".



وحذر وزير الصحة من "عودة بعض الانشطة الدينية والعشائرية والاجتماعية التي تشكل خطر في انتقال فيروس كورونا".



واكد ان "الحظر المناطقي يعد احد الإجراءات التي نتخذها للحد من انتشار الوباء.



ف.ا