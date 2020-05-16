محافظ ديالى يعزو تصاعد هجمات داعش الى غياب الخطط ونقص الامدادات الحربية



طالب محافظ ديالى مثنى التميمي الحكومة الاتحادية بدعم المنظومة الامنية بالمحافظة لمواجهة خطر خلايا داعش .



وقال التميمي في تصريح صحفي ان تصاعد نشاط خلايا داعش في بعض مناطق ديالى خاصة في ريف خانقين يعود الى غياب الخطط وطبيعة المناطق الجغرافية المعقدة ونقص الامدادات الامنية التي منحت فرصة للجماعات الارهابية بتنفيذ هجمات ليلية مؤكدا ان العدو يمتلك اسلحة حديثة خاصة اسلحة القنص التي تفوق معدات قواتنا الامنية وهذه هي سبب الحوادث والخسائر الاخيرة .



واضاف ان المناطق المعقدة بديالى بحاجة الى رصد جوي وكاميرات الرؤية الليلية ومعدات متطورة لاحتواء خطر جيوب خلايا داعش الارهابي ومنع وقوع هجمات اخرى تستهدف المدنيين والقوات الامنية.



ف.ا