الصيهود يطالب الكاظمي بتحقيق المطالب المشروعة لمتظاهري ميسان اسوة بالمحافظات الاخرى



طالب عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتحقيق المطالب المشروعة لمتظاهري ميسان اسوة بالمحافظات الاخرى .



وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انصاف محافظة ميسان واهلها في التمثيل الوزاري وتحقيق مطالب المتظاهرين كونها محافظة تمتلك ثروات طبيعية وبشرية متمثلة بالنفط والزراعة والتجارة والمنافذ الحدودية ".



واضاف انه : ليس من الانصاف اهمال هذه المحافظة من قبل الحكومة المركزية والحكومة المحلية مبينا ان هناك تهميشا واقصاء طالها طيلة السنوات الماضية حيث ما زالت ترزح تحت خط الفقر نتيجة عدم توفر فرص العمل وتوقف اكثر من /٥/معامل فيها فضلا عن سوء ادارتها الامر الذي تسبب بوجود تركة ثقيلة في مجال الخدمات ".



وتابع انه : يجب ان يستمع الكاظمي الى صوت المتظاهرين عن كثب من خلال الموجودين في ساحات التظاهر لمعرفة مطاليبهم وحل مشاكلهم وعدم فسح المجال للطارئين والوصوليين الذين يحاولون سرقتها منهم.



ف.ا