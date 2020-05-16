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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 16 أيار 2020 09:38 ص

الجهاز الفني للنجف : المستحقات مقابل التجديد

نادي النجف

اشترط الجهاز الفني لفريق نادي النجف الكروي، تسديد مستحقاته المالية المتعلقة بالموسم الحالي، لتجديد العقد لموسم اضافي.

وقال المدرب المساعد بهاء كاظم: " ان الادارة ابدت رغبتها في تجديد التعاقد مع الجهاز الفني، لكننا اشترطنا تسديد مستحقاتنا المالية للموسم الحالي".

واكد كاظم :" ان انهاء متعلقات هذا الموسم، شرط التفاوض على الموسم المقبل".

واوضح :" ان الجهاز الفني اتفق على خفض 50% من مستحقاته، نظرا للظروف التي  يمر بها العراق والعالم، لكن لم يتسلم  سوى 20% من قيمة عقد الموسم الحالي ".

واشار الى :" ان الجهاز الفني استقطب عددا من اللاعبين الشباب المميزين هذا الموسم، واذا  تم الاتفاق سيكون النجف من الفرق المنافسة على المراكز الاولى في الموسم المقبل".

و يحتل النجف المركز الرابع برصيد 8 نقاط ،  قبل توقف دوري الموسم الحالي .

ف.ا
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