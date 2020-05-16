الجهاز الفني للنجف : المستحقات مقابل التجديد



اشترط الجهاز الفني لفريق نادي النجف الكروي، تسديد مستحقاته المالية المتعلقة بالموسم الحالي، لتجديد العقد لموسم اضافي.



وقال المدرب المساعد بهاء كاظم: " ان الادارة ابدت رغبتها في تجديد التعاقد مع الجهاز الفني، لكننا اشترطنا تسديد مستحقاتنا المالية للموسم الحالي".



واكد كاظم :" ان انهاء متعلقات هذا الموسم، شرط التفاوض على الموسم المقبل".



واوضح :" ان الجهاز الفني اتفق على خفض 50% من مستحقاته، نظرا للظروف التي يمر بها العراق والعالم، لكن لم يتسلم سوى 20% من قيمة عقد الموسم الحالي ".



واشار الى :" ان الجهاز الفني استقطب عددا من اللاعبين الشباب المميزين هذا الموسم، واذا تم الاتفاق سيكون النجف من الفرق المنافسة على المراكز الاولى في الموسم المقبل".



و يحتل النجف المركز الرابع برصيد 8 نقاط ، قبل توقف دوري الموسم الحالي .



ف.ا