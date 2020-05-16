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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 16 أيار 2020 09:37 ص

مطالبة اولمبية بتشكيل مركز للتحكيم الرياضي

اللجنة الاولمبية العراقية

طالبت اللجنة الاولمبية العراقية، البرلمان بتشكيل مركز للتحكيم الرياضي لوضع حلول ستراتيجية للمشاكل في الرياضة العراقية.

وقال المدير التنفيذي للجنة الاولمبية جزائر السهلاني في بيان صحفي :" ان جميع الحلول التي يناقشها القائمون على القرار الرياضي تمثل جهودا مشكورة ، لكنها لا تلاقي قبولا جمعيا لكونها تنتج عبر اجتهادات وقرارات غير ملزمة من شخصيات ومؤسسات غير محايدة".

واشار الى :" ضرورة مغادرة حالة الاجتهاد والتداخل في الصلاحيات والتفسيرات الشخصية والانتقال الى الجهد المؤسساتي لتصفير مشاكل المرحلة السابقة".

واكد السهلاني :" اهمية انهاء حالات الترقيع التي زامنت المرحلة السابقة، مما يوجب على رئيس لجنة الشباب والرياضة ووزير الشباب ورئيس اللجنة الاولمبية التفكير بحلول ستراتيجية لجميع المشاكل التي تواجه رياضة العراق، وذلك لن يتم دون تشكيل مركز التحكيم الرياضي الذي كفله قانون اللجنة الاولمبية الجديد ".

 

ف.ا

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