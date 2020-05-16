مليارا دينار من الامم المتحدة لخدمة ناحية البغدادي في الانبار



اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، عن تخصيص الامم المتحدة مبلغ ملياري دينار للارتقاء بالواقع الخدمي للناحية .



وقال العبيدي في تصريح صحفي :" ان برنامج منظمة الامم المتحدة الانمائي (UNDP) خصص مبلغ ملياري دينار لاقامة ثلاثة مشاريع تشمل اعادة اعمار وتأهيل مشروع ماء جبة ومشروع شراء آليات تخصيصية لبلدية ناحية البغدادي ، بالاضافة الى مشروع اعادة اعمار وتأهيل مبنى بلدية الناحية بمبلغ 500 مليون دينار ".



واضاف:" ان الحكومة المحلية ، بالتنسيق مع المنظمات الانسانية ، اعدت خطة تهدف الى اعادة اعمار وتأهيل ما تبقى من المشاريع الخدمية المتضررة جراء العمليات الارهابية لدعم الامن والاستقرار في عموم مدن الانبار"، مشيرا الى :" ان مشاريع خدمية اخرى من المؤمل انطلاقها في غضون الايام القليلة المقبلة ".



ف.ا