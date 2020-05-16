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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 16 أيار 2020 09:19 ص

مليارا دينار من الامم المتحدة لخدمة ناحية البغدادي في الانبار

برنامج-الأمم-المتحدة-الانمائي

اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، عن تخصيص الامم المتحدة  مبلغ ملياري دينار للارتقاء بالواقع الخدمي للناحية   .

وقال العبيدي في تصريح صحفي :" ان برنامج  منظمة الامم المتحدة الانمائي (UNDP)  خصص مبلغ ملياري دينار لاقامة  ثلاثة مشاريع تشمل اعادة اعمار وتأهيل مشروع ماء جبة ومشروع شراء آليات تخصيصية لبلدية ناحية البغدادي ، بالاضافة الى مشروع اعادة اعمار وتأهيل مبنى بلدية الناحية بمبلغ 500 مليون دينار ".

واضاف:" ان الحكومة المحلية ، بالتنسيق مع المنظمات الانسانية ، اعدت خطة تهدف الى اعادة اعمار وتأهيل ما تبقى من المشاريع الخدمية المتضررة جراء العمليات الارهابية لدعم الامن والاستقرار في عموم مدن الانبار"، مشيرا الى :" ان مشاريع خدمية اخرى من المؤمل انطلاقها في غضون الايام القليلة المقبلة ".

ف.ا
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