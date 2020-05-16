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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 16 أيار 2020 09:11 ص

خالد شواني احد ثلاثة مرشحين من الاتحاد الوطني لحقيبة العدل

الاتحاد الوطني الكردستاني

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن  ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب وزارة العدل ، سيتم اختيار احداها وطرحها للتصويت في جلسة البرلمان القادمة.

وقال  النائب عن الاتحاد الوطني جمال محمد  في تصريح صحفي :" ان الاتحاد الوطني رشح ثلاث شخصيات لتولي حقيبة العدل ضمن استحقاقه الوزاري ، ومن بين الشخصيات المرشحة خالد شواني ، وسنقرر خلال المداولات والمباحثات الجارية من هو مرشحنا للمنصب".

واضاف :" ان الحوارات مستمرة ومستفيضة لاكمال الحقائب الوزارية الشاغرة ، التي لن تحسم قبل عيد الفطر ، للوصول الى مرشحين يحظون بثقة جميع الكتل السياسية".

ف.ا
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