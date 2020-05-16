خالد شواني احد ثلاثة مرشحين من الاتحاد الوطني لحقيبة العدل



كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب وزارة العدل ، سيتم اختيار احداها وطرحها للتصويت في جلسة البرلمان القادمة.



وقال النائب عن الاتحاد الوطني جمال محمد في تصريح صحفي :" ان الاتحاد الوطني رشح ثلاث شخصيات لتولي حقيبة العدل ضمن استحقاقه الوزاري ، ومن بين الشخصيات المرشحة خالد شواني ، وسنقرر خلال المداولات والمباحثات الجارية من هو مرشحنا للمنصب".



واضاف :" ان الحوارات مستمرة ومستفيضة لاكمال الحقائب الوزارية الشاغرة ، التي لن تحسم قبل عيد الفطر ، للوصول الى مرشحين يحظون بثقة جميع الكتل السياسية".



ف.ا