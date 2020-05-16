لجنة برلمانية : هذه اسباب اعاقة تشريع قانون الانتخابات

اكدت اللجنة القانونية النيابية، صعوبة اكتمال ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، فيما بينت :" ان الخلافات السياسية والفنية على الملف تعرقل تشريع القانون".



وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :" هناك صعوبة ومشكلة في تشريع قانون الانتخابات"، موضحا :" ان القانون لا يشرع ولا يعد جائزا الا باكتمال ملف الدوائر الانتخابية المتعددة على مستوى المحافظة".



واضاف العقابي :" ان هناك اختلافا في وجهات النظر سياسيا، فضلا عن المشكلات والخلافات السياسية والفنية حول تطبيق ملف الدوائر الانتخابية المتعددة على مستوى المحافظة"، مشيرا الى ان "هذا الملف لا يطبق الا بقانون يشرع في مجلس النواب".



وتابع عضو القانونية النيابية :" ان ملف الدوائر المتعددة معقد ويحتوي على اختلاف وجهات نظر وملابسات فنية، فضلا عن عدم وجود احصاء سكاني دقيق وارقام للدور والمحلات السكنية لتقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة"، مشددا على :"ان من اولويات مجلس النواب تشريع قانون الانتخابات وارساله الى الحكومة ومفوضية الانتخابات من اجل تهيئة الاجواء المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة".

ف.ا