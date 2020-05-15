نائب يكشف عن مخطط شرير يستهدف الكاظمي

كشف النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي، عن مخطط شرير يستهدف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأعرب السامرائي في بيان، عن "استنكاره الشديد لتكرار الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش المجرم في عدة مناطق تحيط بمدينة سامراء وآخرها، حادث التعرض الارهابي في منطقة جلام سامراء والذي أسفر عن تفجير عدد من دور المواطنين من أبناء المدينة و استشهاد عدد منهم ينتمون لعائلة واحدة وإصابة آخرين بينهم إمرأة".

وأشار السامرائي إلى إن "ازدياد وتيرة حوادث الإرهاب في محيط سامراء كما في هجوم ناحية مكشيفة والهجوم الأخير في منطقة الجلام يُعد مؤشراً خطيراً على وجود مخطط شرير لإفشال الحكومة التي شكلها السيد الكاظمي للتو، وتدمير المنجز الأمني الذي حققته القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري طوال سنوات من الحرب ضد الإرهاب".

وأشار إلى أن "الأمر يستدعي وقفة جادة ومراجعة الخطط والإجراءات الأمنية وترصينها بما يضمن القضاء على الإرهاب".



وطالب السامرائي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بـ "إصدار أوامره لتأسيس حشد عشائري من أبناء المناطق المحيطة بمدينة سامراء وتسليحها ودعمها من قبل القوات الأمنية بجميع صنوفها، وتكثيف الجهد الاستخباري لإفشال مخططات العدو الذي يتربص بالبلاد شراً".

وتابع السامرائي "اعرب عن حزني العميق لاستشهاد كوكبة من أبناء عمومتي، وهم كل من : خضير العباسي السامرائي واولاده بدر وسلام واحمد ) وحرق عجلتين و حرق مزرعتهم، مقدماً التعازي لذويهم".

وتابع النائب عن صلاح الدين، "نقدر عاليا التضيحيات التي يقدمها أبناء محافظة صلاح الدين لمنع الإرهاب من تحقيق أجندته الخبيثة"، معرباً عن أسفه "لتكرار هذه الحوادث دون إيجاد معالجات حقيقة لوضع حدٍ لها".