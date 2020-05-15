وزير الصحة يوجه بمتابعة الحالة الصحية للأديب والأكاديمي فهد محسن فرحان

وجه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، اليوم الجمعة، بمتابعة الحالة الصحية للأديب والأكاديمي فهد محسن فرحان الذي يرقد في أحد مستشفيات محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان، "اهتماما من وزير الصحة بشريحة الأدباء وجه صحة البصرة بمتابعة الحالة الصحية للأديب الكبير فهد محسن فرحان الراقد حاليا في احدى مستشفياتها"، مبيناً ان "مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي توجه الى المستشفى التي يرقد فيها الاديب حاليا برفقة فريق من الاطباء الاستشاريين لمتابعة حالته الصحية".

وأشار إلى أن "مدير صحة البصرة ابلغ تحيات وزير الصحة والبيئة الى الاديب"، مشدداً على "دعمه لشريحة الأدباء والمثقفين وانه سيتابع شخصيا الحالة الصحية له متمنيا له الشفاء العاجل".

ويعد الاديب فهد محسن فرحان، كاتب ومؤلف، وله خبرة بحثية في اتجاهات النقد الأدبي، كما انه اضطلع بتدريس المواد البحثية لطلبة الدراسات العليا.