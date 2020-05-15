رافضون: لا تتركوا الساحة السياسية حكرا لوجوه فشلت بتمثيل المكون السني

دعت حركة رافضون، اليوم الجمعة، المثقفين والأكاديميين والكفاءات إلى عدم ترك الساحة السياسية للذين فشلوا في تمثيل السنة.

وذكرت الحركة في بيان، أنه "مرة اخرى توجه حركة رافضون خطابها الى المثقفين والأكاديميين والكفاءات من ابناء المكون السني أن لا يقفوا متفرجين مما يحدث في الساحة السياسية وتدعوهم لأخذ المبادرة بالاستعداد للعمل السياسي وعدم ترك الساحة حكراً على الوجوه المستهلكة من الذين فشلوا في مهمة تمثيل المكون السني والتي أدت الى تنمر احزاب المكونات الاخرى على حقوقنا".

وأضافت "لا نقصد بالعمل السياسي أن يكون حزبياً بالضرورة ولكن الهدف الأسمى هو إسقاط جميع الاسماء التي شاركت بالعملية السياسية ولم تهتم بالقضية السنية.. اننا اذا نؤكد على كفاءاتنا بضرورة الانعتاق من واقع اليأس والإحباط الذي يريد الآخرون ابقاءنا فيه فاننا نحث على معاودة النشاط والعمل لانتشال مواطنيننا من واقعهم المذل ولا سيما في المحافظات المدمرة".

وأوضحت ان "دعوتنا تنطلق مبدأ التكليف الأخلاقي والإنساني الذي يفرض التكافل والتعاون بين الناس.. فالعمل الريادي وقيادة الناس واجب على على الكفاءات القيادية مثل الواجب المفروض على ذي النعمة بأن يساعد الذين لا يجدون قوت يومهم من اهلهم.. فليس من الرجولة أن تتركوا الاخرين يتحكموا بمستقبلكم ووجودكم في البلد .. والأيام دول".