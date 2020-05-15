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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 أيار 2020 02:24 م

درجال يرفض مقترحا لاستئناف ممتاز السلة

عدنان درجال


رفض وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، استئناف الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وقال مصدر في اتحاد السلة في تصريح صحفي :" ان رئيس الاتحاد  حسين العميدي اجتمع مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من اجل بحث النشاطات الرياضية في البلاد ".

واوضح :" ان العميدي اقترح على الوزير استئناف الدوري الممتاز خلال الفترة القليلة المقبلة، الا ان درجال رفض الفكرة جملة وتفصيلاً ، واكد ان الامر مرهون بقرارات لجنة الصحة والسلامة ".

يذكر ان دوري السلة توقف منتصف شهر آذار/ مارس  الماضي بسبب اجراءات مكافحة جائحة كورونا.

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