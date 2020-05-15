درجال يرفض مقترحا لاستئناف ممتاز السلة



رفض وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، استئناف الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.



وقال مصدر في اتحاد السلة في تصريح صحفي :" ان رئيس الاتحاد حسين العميدي اجتمع مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من اجل بحث النشاطات الرياضية في البلاد ".



واوضح :" ان العميدي اقترح على الوزير استئناف الدوري الممتاز خلال الفترة القليلة المقبلة، الا ان درجال رفض الفكرة جملة وتفصيلاً ، واكد ان الامر مرهون بقرارات لجنة الصحة والسلامة ".



يذكر ان دوري السلة توقف منتصف شهر آذار/ مارس الماضي بسبب اجراءات مكافحة جائحة كورونا.