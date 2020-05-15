تقرير.. العراق يحافظ على ترتيبه العالمي في احتياطي الذهب عند 96.3 طن

حافظ العراق على حجم احتياطات ذهبية ذاتها مطلع العام الحالي عند 96.3 طن، بنسبة استحواذ 7.2 بالمائة من الاحتياطات بها، محتلا المركز ذاته الـ38.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، بلغت حيازة دولة الإمارات من 29.5 طن، وهو ما يمثل 1.4 بالمائة من كافة الاحتياطات بها بنهاية شهر أذار الماضي، حيث تصدر البيانات متأخرة شهرين.

وتقدر حيازة البنوك المركزية في 100 دولة حول العالم من الذهب 34.86 ألف طن بنهاية أذار الماضي، بحسب البيانات الرسمية الصادرة حديثاً.

وتستمر الولايات المتحدة في السيطرة على المركز الأول مع امتلاكها 8133.5 طن من الذهب، والذي يُشكل 78.3 بالمائة من كافة احتياطات البلاد، فيما تحل ألمانيا في المرتبة الثانية بحيازة 3364.2 طن من الذهب، والتي 74.3 بالمائة من كافة الاحتياطات بها.

ويأتي صندوق النقد في المركز الثالث في ظل امتلاكه احتياطات من الذهب تقدر بنحو 2814 طناً.

ولم تتغير أغلب حيازات الدول العربية من المعدن الأصفر خلال شهر مارس/أذار من العام الحالي، مقارنة بشهر شباط، لتحافظ الإمارات على نفس مركزها في المرتبة الـ10 على مستوى الدول العربية.

وتمركزت الإمارات في المركز الرابع بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

وسبقتها المملكة العربية السعودية بصدارة عربية بحجم ثابت من مطلع العام الحالي 323.1 طن، والتي تمثل 3.2 بالمائة من إجمالي الاحتياطات بها، لتحافظ على نفس المرتبة الـ18 على مستوى العالم.

وبلغت حيازة لبنان من المعدن الأصفر هي ذاتها منذ كانون الثاني الماضي عند 286.8 طن، باستحواذ على 28.8 بالمائة من إجمالي الاحتياطات بها، لتحافظ على المركز الـ20 عالمياً.

وتصل حيازة الجزائر من الذهب إلى 173.6 طن بنسبة استحواذ 11.8 بالمائة من الاحتياطات في البلاد، لتتمركز في المرتبة الـ26 عالمياً بنفس مستوياتها مطلع 2020.

وجاءت ليبيا في المرتبة ذاتها الـ33 بحيازة حجمها 116.6 طن من الذهب هي ذاتها بمطلع العام الحالي بنسبة استحواذ على 7.1 بالمائة من الاحتياطات بها.

وحلت مصر بنفس المرتبة الـ40 عالمياً بعد حيازة حجمها 79.4 طن، لتمثل نسبة 9.2 بالمائة من الاحتياطات بالبلاد، بنفس احتياطاتها الشهر الماضي، ومرتفعة من حجم 79.3 طن خلال كانون الثاني المنتهي.

فيما جاءت الكويت في المرتبة نفسها الـ41 على مستوى العالم بنفس حجم حيازتها من المعدن الأصفر بحجم 79 طناً، وبذلك تشكل نسبة 9.2 بالمائة من الاحتياطات بها.



وحافظت الأردن على المرتبة الـ49 عالمياً بحجم 43.5 طن ذهب، مستحوذة على 14.8 بالمائة من حجم الاحتياطات بها، تلتها قطر في المرتبة الـ51 نفس الشهر الماضي بحيازة 42.2 طن من المعدن الأصفر، لتمثل 5.4 بالمائة من إجمالي الاحتياطات القطرية، بنفس المستويات.

وتمركزت سوريا في المرتبة الـ60 بعد الإمارات بحجم احتياطات 25.8 طن، باستحواذ على 7.4 بالمائة من إجمالي احتياطات البلاد، كما جاءت المغرب في المرتبة الـ63 عالمياً بحجم 22.1 طن باستحواذ 4.4 بالمائة من احتياطات البلاد.

واستحوذت تونس على المركز الـ81 على مستوى العالم، حيث بلغت احتياطات الذهب 6.8 طن، لتمثل نسبة 4.5 بالمائة من احتياطي البلاد، ثم مملكة البحرين في المرتبة الـ87 عالمياً بحجم 4.7 طن باستحواذ على 6 بالمائة من إجمالي الاحتياطات في الدولة.