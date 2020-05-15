تحذير .. العراق قد يتعرض لموجات وبائية جديدة لفايروس كورونا



حذرت خلية الازمة الحكومية، من موجات وبائية اخرى لفايروس كورونا المستجد في العراق، فيما رجحت اعلان حظر التجوال الشامل خلال اليومين المقبلين.



وقال عضو خلية الأزمة الحكومية، مدير صحة الرصافة عبدالغني الساعدي، في تصريح صحفي :" ان الـعـاصـمـة بـغـداد بـدأت تسجل تصاعدا في الاصابات، وهـذا يعكس عدم الــتــزام المـواطـنـين بـالـوصـايـا الـصـحـيـة والـضـوابـط والتعليمات التي أصـدرتـهـا وزارة الصحة ولجنة الأمر النيابي 55 وخلية الأزمـة الوزارية".



واضاف:" ان الخلية تراقب الأمـر بقلق شديد وقد تكون هناك مـوجـات وبـائـيـة أخــرى بعد أن عبر الـعـراق موجة وبائية سابقة ، لكن قد نكون مقبلين على غيرها، وقــد نـصـل الــى مـرحـلـة نغلق فيها المستشفيات وتكون مفتوحة لمرضى كورونا فقط".



ولفت الى :" ان وزارة الصحة دعـت ولا تـزال تدعو الى الـحـظـر الـشـامـل لـلـتـجـوال والـــذي يـجـب ان يـكـون لمـدة أسبوعين، وخلال اليومين المقبلين قد يكون هناك قرار باعادة حظر التجوال الشامل".