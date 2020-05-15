بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 15 أيار 2020
آخر الأخبار
الكاظمي امام مواجهة مفتوحة مع قوى الاسلام السياسي .. اغلاق مقر "ثأر الله" اول الغيث .. القوات الأمنية تتحرك ضد "الدواعش" المتسللين إلى العراق من سوريا وزير الصحة يوجه بمتابعة الحالة الصحية للأديب والأكاديمي فهد محسن فرحان رافضون: لا تتركوا الساحة السياسية حكرا لوجوه فشلت بتمثيل المكون السني درجال يرفض مقترحا لاستئناف ممتاز السلة تقرير.. العراق يحافظ على ترتيبه العالمي في احتياطي الذهب عند 96.3 طن ارادوا كلابا سائبة .. فاصابوا عمال نظافة ! تحذير .. العراق قد يتعرض لموجات وبائية جديدة لفايروس كورونا خشان : قانون الانتخابات الجديد عرقل نفسه ! الرافدين يدعو بعض الدوائر للاسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد وتسلم رواتب موظفيها لشهر أيار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 أيار 2020 02:13 م

خشان : قانون الانتخابات الجديد عرقل نفسه !

باسم خشان


اكد النائب المستقل باسم خشان :"  ان قانون الانتخابات الجديد تمت عرقلته "، مبينا :" ان من شرعه لايفقه آلية النظام الانتخابي".

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان قانون الانتخابات الجديد لم تقم الكتل بعرقلته فقط ، بل ان القانون عرقل نفسه، حيث ان الجزء الأول منه تم تشريعة من قبل اشخاص لايفقهون آلية النظام الانتخابي وذهبوا باتجاه الترشيح الفردي ، دون معرفة طبيعة الدوائر الانتخابية".

واضاف :" ان القانون يجب ان يمرر دفعة واحدة كونه مترابطا مع بعضه في مجمل فقراته"، مشيرا الى :" ان نظام الترشيح الفردي يعد اسوأ  خيار قد يتم اللجوء اليه، خاصة انه يفتقر للتقسيم الصحيح للمناطق، حيث ستكون هناك مظلمة خلال عملية الاقتراع ".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
التظاهرات

رافضون: لا تتركوا الساحة السياسية حكرا لوجوه فشلت بتمثيل المكون السني 15 أيار 2020 02:56 م

النصر

ائتلاف النصر: التحدي الاكبر لحكومة الكاظمي هو كيفية اعادة هيبة الدولة 15 أيار 2020 02:03 م

حسن التميمي

وزير الصحة :قريبا المباشرة باجراءات الحجر المناطقي في خمس مناطق ببغداد 15 أيار 2020 02:00 م

مقتدى الصدر

نائب يوجه رسالة نارية إلى مقتدى الصدر: أنت شريك في عملية فساد 15 أيار 2020 11:49 ص

منصور البعيجي

البعيجي يدعو الكاظمي إلى زيارة بابل وإنصافها 15 أيار 2020 11:44 ص

باسم خشان

نائب: قانون الانتخابات تم تشريعه من قبل أشخاص لا يفقهون آلياته 15 أيار 2020 11:33 ص

البرلمان العراقي

مصدر برلماني: الحكومة ستتجه لطباعة عملة محلية لدفع رواتب الموظفين 15 أيار 2020 10:36 ص

مصطفى-الكاظمي

الكاظمي يؤكد اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه الى تعزيزها 15 أيار 2020 10:21 ص

التعليقات