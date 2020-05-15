خشان : قانون الانتخابات الجديد عرقل نفسه !



اكد النائب المستقل باسم خشان :" ان قانون الانتخابات الجديد تمت عرقلته "، مبينا :" ان من شرعه لايفقه آلية النظام الانتخابي".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان قانون الانتخابات الجديد لم تقم الكتل بعرقلته فقط ، بل ان القانون عرقل نفسه، حيث ان الجزء الأول منه تم تشريعة من قبل اشخاص لايفقهون آلية النظام الانتخابي وذهبوا باتجاه الترشيح الفردي ، دون معرفة طبيعة الدوائر الانتخابية".



واضاف :" ان القانون يجب ان يمرر دفعة واحدة كونه مترابطا مع بعضه في مجمل فقراته"، مشيرا الى :" ان نظام الترشيح الفردي يعد اسوأ خيار قد يتم اللجوء اليه، خاصة انه يفتقر للتقسيم الصحيح للمناطق، حيث ستكون هناك مظلمة خلال عملية الاقتراع ".