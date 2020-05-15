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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 أيار 2020 02:06 م

الرافدين يدعو بعض الدوائر للاسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد وتسلم رواتب موظفيها لشهر أيار

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دعا مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الى الاسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد وتسلم رواتب موظفيها لشهر أيار الكترونيا وليس يدويًا .

وطالبت ادارة المصرف ،   مدراء حسابات بعض الدوائر بتفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف الراتب لهذا الشهر عن طريقها الكترونيا ، مشيرا الى ان " على مدراء دوائر الحسابات لبعض الدوائر مخاطبة الإدارة العامة للمصرف والإيعاز باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل الماستر كارد ، خصوصا في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فايروس كورونا ، وضرورة مغادرة النقد اليدوي والتعامل بالنظام الإلكتروني لصرف الراتب".

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