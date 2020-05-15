الرافدين يدعو بعض الدوائر للاسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد وتسلم رواتب موظفيها لشهر أيار

دعا مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الى الاسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد وتسلم رواتب موظفيها لشهر أيار الكترونيا وليس يدويًا .



وطالبت ادارة المصرف ، مدراء حسابات بعض الدوائر بتفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف الراتب لهذا الشهر عن طريقها الكترونيا ، مشيرا الى ان " على مدراء دوائر الحسابات لبعض الدوائر مخاطبة الإدارة العامة للمصرف والإيعاز باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل الماستر كارد ، خصوصا في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فايروس كورونا ، وضرورة مغادرة النقد اليدوي والتعامل بالنظام الإلكتروني لصرف الراتب".