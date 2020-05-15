ائتلاف النصر: التحدي الاكبر لحكومة الكاظمي هو كيفية اعادة هيبة الدولة



اكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني إن "اكبر التحديات التي ستواجه حكومة الكاظمي هي ليست فقط الرواتب والوضع الاقتصادي ووباء كورونا إنما التحدي الأكبر هو كيفية إعادة هيبة الدولة وكسب ثقة الشعب، لاسيما وان ٨٠٪ من المواطنين لم يشاركوا بانتخابات ٢٠١٨ وهذا يدل على وجود نزعة عدائية بين الطبقة السياسية والمواطنين".



وقال أن "التحدي الآخر هو انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الوضع الاقتصادي ، مبينا أن "هذه الأزمة تحتاج إلى وضع خطط بديلة كتشجيع الصناعة والزراعة والمنافذ الحدودية والضرائب وهذا يحتاج إلى وقت طويل لكن ممكن للكاظمي أن يؤسس لعملية صحيحة ممكن إدخال إيرادات جديدة للموازنة".

وتابع أن "أهم التحديات الأخرى هو حصر السلاح بيد الدولة حيث هنالك الكثير من الأسلحة خارج نطاق الدولة ، مؤكدًا أهمية العمل بخطين متوازيين وان تكون هناك اتفاقيات خارجية لجدولة خروج القوات الأمريكية والتركية في شمال العراق وهذا يمكنه من نزع السلاح".