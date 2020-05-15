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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 15 أيار 2020 01:30 م

تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان

كورونا في كردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم عزل 22 مواطنا في مراكز العزل الصحي ممن عادوا من الخارج والملامسين لمصابين سابقين"، لافتة إلى ان "عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي وصل الى 10610 مواطناً، غادر 9715 مواطناً منهم مراكز العزل الصحي بعد انهاء فترة العزل الـ14 يوماً، وما يزال هناك 895 مواطنا داخل مراكز العزل الصحي، 380 في اربيل و111 في السليمانية و403 في دهوك، و1 في رابرين".

وأضاف البيان، انه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم اجراء الفحوصات المختبرية اللازمة لـ954 حالة مشتبه باصابتها بفيروس كورونا، 359 في مدينة اربيل، و287 في السليمانية، و250 في دهوك، و54 في حلبجة، 4 في قضاء سوران، واظهرت النتائج تسجيل 6 اصابات جديدة بفايروس كورونا في محافظة السليمانية".

وأوضح، ان "الاصابات هي لرجل يبلغ من العمر 50 عاماً وزوجته التي تبلغ من العمر 43 عاماً واطفاله الاربعة"، مشيراً إلى ان "عدد مجمل الفحوصات التي اجريت للحالات المشتبه بها في اقليم كردستان منذ ظهور فيروس كورونا ولحد الان وصل الى 57406 فحصا، مع شفاء حالتي اصابة في محافظة اربيل".

وبين، أن "مجمل حالات الاصابة بفيروس كورونا في اقليم كردستان هي كما كانت في السابق 397 حالة بينها 5 حالات وفاة وشفاء 377 حالة بعد تلقي العلاج اللازم وباقي الحالات التي يبلغ عددها 15 تخضع للرعاية الطبية"

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