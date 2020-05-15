الياسري يجدد الاعتذار عن استقبال الزائرين في النجف

جدد محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، الاعتذار عن استقبال الزائرين، فيما أكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا.



وقال الياسري في بيان، إن "المحافظة لم تسجل اية اصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم الجمعة 15/5/2020 بعد اجراء مسح عشوائي في النجف ومحيط المدينة القديمة وخصوصا الزائرين الكرام، ما عدا حالة واحدة شبة مؤكدة تم اكتشافها من قبل مفارزنا الصحية المنتشرة في المدينة القديمة لزائرة من محافظة بابل داخلة للمحافظة مخالفة لتعليمات خلية الازمة، حيث تم اكتشافها من قبل ابطال المفارز الصحية وإرجاعها فورا بسيارة اسعاف الى محافظتها".

وأضاف الياسري، "نعتذر للجميع وخصوصا المحافظات المجاورة عن استقبال الزائرين الكرام ومن جميع المحافظات، ونلتمس منهم العذر ان لا يأتوا للنجف بالوقت الحالي والالتزام الحرفي بقرارات خلية الازمة حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع".