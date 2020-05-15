بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 15 أيار 2020
آخر الأخبار
الكاظمي امام مواجهة مفتوحة مع قوى الاسلام السياسي .. اغلاق مقر "ثأر الله" اول الغيث .. القوات الأمنية تتحرك ضد "الدواعش" المتسللين إلى العراق من سوريا وزير الصحة يوجه بمتابعة الحالة الصحية للأديب والأكاديمي فهد محسن فرحان رافضون: لا تتركوا الساحة السياسية حكرا لوجوه فشلت بتمثيل المكون السني درجال يرفض مقترحا لاستئناف ممتاز السلة تقرير.. العراق يحافظ على ترتيبه العالمي في احتياطي الذهب عند 96.3 طن ارادوا كلابا سائبة .. فاصابوا عمال نظافة ! تحذير .. العراق قد يتعرض لموجات وبائية جديدة لفايروس كورونا خشان : قانون الانتخابات الجديد عرقل نفسه ! الرافدين يدعو بعض الدوائر للاسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد وتسلم رواتب موظفيها لشهر أيار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 15 أيار 2020 12:53 م

الياسري يجدد الاعتذار عن استقبال الزائرين في النجف

محافظ-النجف-لؤي-الياسري-1-780x470

جدد محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، الاعتذار عن استقبال الزائرين، فيما أكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا.

وقال الياسري في بيان، إن "المحافظة لم تسجل اية اصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم الجمعة 15/5/2020 بعد اجراء مسح عشوائي في النجف ومحيط المدينة القديمة وخصوصا الزائرين الكرام، ما عدا حالة واحدة شبة مؤكدة تم اكتشافها من قبل مفارزنا الصحية المنتشرة في المدينة القديمة لزائرة من محافظة بابل داخلة للمحافظة مخالفة لتعليمات خلية الازمة، حيث تم اكتشافها من قبل ابطال المفارز الصحية وإرجاعها فورا بسيارة اسعاف الى محافظتها".

وأضاف الياسري، "نعتذر للجميع وخصوصا المحافظات المجاورة عن استقبال الزائرين الكرام ومن جميع المحافظات، ونلتمس منهم العذر ان لا يأتوا للنجف بالوقت الحالي والالتزام الحرفي بقرارات خلية الازمة حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فهد محسن فرحان

وزير الصحة يوجه بمتابعة الحالة الصحية للأديب والأكاديمي فهد محسن فرحان 15 أيار 2020 03:22 م

عمال نظافة

ارادوا كلابا سائبة .. فاصابوا عمال نظافة ! 15 أيار 2020 02:17 م

WhatsApp Image 2020-04-07 at 10.32.12 PM

تحذير .. العراق قد يتعرض لموجات وبائية جديدة لفايروس كورونا 15 أيار 2020 02:16 م

مصرف-الرافدين-3

الرافدين يدعو بعض الدوائر للاسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد وتسلم رواتب موظفيها لشهر أيار 15 أيار 2020 02:06 م

كورونا في كردستان

تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان 15 أيار 2020 01:30 م

52764010_303-696x392-1

الموارد المائية: تشغيل سد “إليسو” لا يؤثر سلبيا .. الخزين المائي تجاوز ٥٤ مليار متر مكعب 15 أيار 2020 12:20 م

52764010_303-696x392-1

رغم تزايد حالات كورونا .. نينوى تعيد فتح المساجد لأداء صلاة التراويح 15 أيار 2020 12:16 م

النفط

بالوثيقة .. توقف إنتاج الغاز في حقل الأحدب بمحافظة واسط بسبب التظاهرات 14 أيار 2020 04:24 م

التعليقات