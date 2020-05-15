إيران متورطة في نقلهم.. مقتل 7 دواعش في غارة للتحالف الدولي بنينوى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، مقتل 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية بمحافظة نينوى.



وقال بيان للقيادة، إن قوات التحالف نفذت ضربة جوية على ثلاثة من الكهوف في صحراء جنوب غرب الحضر في المحافظة التي يختبئ فيها عصابات داعش ما أسفر عن قتل 7 منهم.

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، مؤخرا، أن فيلق القدس الإيراني نقل وبالتنسيق مع مليشيات حزب الله اللبنانية ومليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران المئات من مسلحي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق وتزويدهم بالأسلحة والذخائر ضمن مخطط إيراني لإعادة الحياة للتنظيم الإرهابي.



وتشهد محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى منذ الأول من مارس/ آذار 2020 وحتى الآن ازديادا ملحوظا في عدد الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحو داعش، خصوصا في المناطق الواقعة في أطراف هذه المحافظات.





وتنوعت هذه الهجمات وبحسب مصادر أمنية عراقية بين تفجير عبوات ناسفة وشن حرب عصابات وعمليات قنص وقصف بقذائف الهاون، وبين نصب كمائن واختطاف جنود وشرطة ومدنيين عراقيين.