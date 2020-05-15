بعد تصاعد حالات الإصابة بالفيروس .. خلية الأزمة تكشف عن السيناريو الأسوأ لـ كورونا

حذر عضو خلية الأزمة الحكومية مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الخميس، من الوصول الى مرحلة نغلق فيها المستشفيات وتكون مفتوحة لمرضى كورونا فقط، مرجحا أن تكون هناك موجات وبائية أخرى بعد أن عبر العراق موجة وبائية سابقة.

وقال الساعدي في تصريح له إن “العاصمة بغداد بدأت تسجل تصاعدا في الاصابات، وهذا يعكس عدم التزام المواطنين بالوصايا الصحية والضوابط والتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة ولجنة الأمر النيابي 55 وخلية الأزمة الوزارية”

وأضاف، أن “الخلية تراقب الأمر بقلق شديد وقد تكون هناك موجات وبائية أخرى بعد أن عبر العراق موجة وبائية سابقة لكن قد نكون مقبلين على غيرها، وقد نصل الى مرحلة نغلق فيها المستشفيات وتكون مفتوحة لمرضى كورونا فقط”.

وحذر الساعدي من “امتلاء المستشفيات حيث أن مستشفى ابن الخطيب وابن زهر امتلآ تماماً بـ 280 مريضا، والآن مستشفى ابن القف أفرغ وتم نقل المرضى الى مستشفى الجملة العصبية، أي تم فتح مستشفى ثالث في الرصافة لاستقبال مصابي كورونا وقد نضطر الى فتح غيره”.

وتابع: ان “وزارة الصحة دعت ولا تزال تدعو الى الحظر الشامل للتجوال والذي يجب أن يكون لمدة أسبوعين، ولكن وزارة الصحة وخلية الأزمة الوزارية تراقبان الموقف وخلال اليومين المقبلين قد يكون هناك قرار بإعادة حظر التجوال الشامل”.