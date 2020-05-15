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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 أيار 2020 12:20 م

الموارد المائية: تشغيل سد “إليسو” لا يؤثر سلبيا .. الخزين المائي تجاوز ٥٤ مليار متر مكعب

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أكدت وزارة الموارد المائية، الجمعة، عدم وجود اي تأثير سلبي من جراء تشغيل سد “إليسو” ، بينما افصحت عن ان الخزين المائي في البلاد الآن تجاوز ٥٤ مليار متر مكعب.
وقال المستشار والناطق باسم الوزارة المهندس عون ذياب عبدالله في تصريح له  انه “لا يوجد اي تأثير سلبي من تشغيل سد “إليسو” الذي يعد من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة”.
وأضاف عبد الله، انه “تم اخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين خزين مائي جيد في السدود والخزانات”، منبها على ان “الوضع المائي في البلاد مستقر جداً، ولا يوجد اي تأثير سلبي”.
وأشار إلى أن “الخزين المائي في البلاد الآن تجاوز ٥٤ مليار متر مكعب مما يجعل العراق مطئنا”، مؤكدا أن “تركيا في صدد توليد الطاقة الكهربائية من السد فسيتم اطلاق كميات اكبر من المياه في اتجاه سد الموصل”.
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