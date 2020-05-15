بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 15 أيار 2020
آخر الأخبار
دعوة درجال وحمودي لوضع حد لـ " الفوضى العارمة " في الوسط الرياضي القضاء يرد دعوى حكيم شاكر ضد اتحاد الكرة نائب يوجه رسالة نارية إلى مقتدى الصدر: أنت شريك في عملية فساد العراق في اجتماع ثقافي عربي ..عن بعد البعيجي يدعو الكاظمي إلى زيارة بابل وإنصافها مسؤول محلي بديالى : هذه اهم اسباب الهجرة من الريف الى المدينة نائب: قانون الانتخابات تم تشريعه من قبل أشخاص لا يفقهون آلياته لجنة نيابية : مشروع الموازنة قد يصل الى مجلس النواب بعد العيد نائب : الحلبوسي يتهرب من عقد جلسات مجلس النواب إعلامية أمريكية تدعي اختطافها من قبل كائنات فضائية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 أيار 2020 12:16 م

رغم تزايد حالات كورونا .. نينوى تعيد فتح المساجد لأداء صلاة التراويح

52764010_303-696x392-1
 قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى اليوم  إعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة التراويح.
وذكر بيان صادر عن المحافظة  أن “رئيس خلية الازمة محافظ نينوى نجم الجبوري أوعز بالسماح بافتتاح المساجد والجوامع لإقامة صلاة التراويح حصرا اعتبارا من اليوم”.
ويأتي هذا القرار رغم تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث سجل العراق 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ ظهور الجائحة، فضلاً عن ثلاث وفيات جديدة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
52764010_303-696x392-1

الموارد المائية: تشغيل سد “إليسو” لا يؤثر سلبيا .. الخزين المائي تجاوز ٥٤ مليار متر مكعب 15 أيار 2020 12:20 م

النفط

بالوثيقة .. توقف إنتاج الغاز في حقل الأحدب بمحافظة واسط بسبب التظاهرات 14 أيار 2020 04:24 م

تظاهرات

خبير اقتصادي يحذر من تظاهرات مليونية لموظفين واصحاب عقود لهذا السبب 14 أيار 2020 02:34 م

البنك المركزي العراقي

البنك المركزي: 180 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد اليوم 13 أيار 2020 04:34 م

وزارة التربية

وزارة التربية تطلق "منصة نيوتن" لتعويض الطلبة دروسهم الفائتة 13 أيار 2020 02:54 م

الزراعة النيابية

الزراعة النيابية تحمل الحكومة مسؤولية حماية المنتوج الاستراتيجي 13 أيار 2020 02:30 م

1

إعادة فتح شارع الأندلس القريب من ساحة اعتصام البصرة 13 أيار 2020 02:21 م

الكاظمي

ديالى تتحضر للقاء الكاظمي.. ومذبحة مرتقبة لـ"المتحصنين " 13 أيار 2020 12:00 م

التعليقات