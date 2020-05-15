رغم تزايد حالات كورونا .. نينوى تعيد فتح المساجد لأداء صلاة التراويح

قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى اليوم إعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة التراويح.

وذكر بيان صادر عن المحافظة أن “رئيس خلية الازمة محافظ نينوى نجم الجبوري أوعز بالسماح بافتتاح المساجد والجوامع لإقامة صلاة التراويح حصرا اعتبارا من اليوم”.

ويأتي هذا القرار رغم تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث سجل العراق 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ ظهور الجائحة، فضلاً عن ثلاث وفيات جديدة.