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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 15 أيار 2020 11:55 ص

دعوة درجال وحمودي لوضع حد لـ " الفوضى العارمة " في الوسط الرياضي

عدنان درجال
دعوة درجال وحمودي لوضع حد لـ " الفوضى العارمة " في الوسط الرياضي

دعا رئيس اتحاد الجودو، عدي الربيعي، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي ، الى الجلوس على طاولة حوار هادئ من اجل وضع حد للفوضى التي تشهدها الرياضة العراقية.

وقال الربيعي في بيان صحفي :" ندعو كافة المعنيين بالشأن الرياضي ، وبالاخص  لجنة الشباب والرياضة والوزير عدنان درجال والكابتن رعد حمودي ، الى الجلوس على طاولة حوار رياضي هادئ يقود الى ايقاف الفوضى العارمة التي تسود الوسط الرياضي وادت الى تجاوز العديد من الشخصيات للقوانين العراقية النافذة والاحتماء بالتدخل الاجنبي في الرياضة العراقية".

ووجه  نداءً الى وزير الشباب والرياضة ، دعاه فيه الى دعم واسناد الاتحادات الرياضية التي احترمت القانون العراقي ووقفت بالضد من كل الشخصيات التي طبلت وهللت للتدخلات الخارجية بمساعدة وتشجيع من بعض القوى المؤثرة في الوسط الرياضي، على حد قوله .
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