القضاء يرد دعوى حكيم شاكر ضد اتحاد الكرة





اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان القضاء رد دعوى المدرب الاسبق للمنتخب الوطني، حكيم شاكر، ضد الاتحاد.



وذكر الاتحاد في بيان :" ان محكمة التمييز الاتحادية، اصدرت قرارا برد الدعوى المقدمة من مدرب المنتخب الوطني الاسبق حكيم شاكر ضد اتحاد الكرة ".



واضاف :" ان شاكر سبق وان حصل على قرار من محكمة الاستئناف بالتعويض بمبلغ قدره مليار و37 مليون دينار عراقي، عن الاضرار التي لحقته من جراء فسخ عقده من الاتحاد بعد بطولة كاس الخليج التي اقيمت في السعودية، ووفقا لقرار محكمة التمييز فالاتحاد غير ملزم بدفع اي تعويض مالي للمدرب حكيم شاكر ".

