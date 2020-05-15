نائب يوجه رسالة نارية إلى مقتدى الصدر: أنت شريك في عملية فساد

وجه النائب باسم خشان، اليوم الجمعة، رسالة نارية إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، متهماً إياه بـ "الاشتراك في عملية فساد" من خلال الهيئة السياسية للتيار.



وقال خشان في حوار متلفز، "يا سماحة السيد مقتدى، أنت شريك في عملية فساد، فإذا كنت تدري فتلكه مصيبة، وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظمً".

وأضاف خشان، أن "جزء من الهيئة السياسية للتيار الصدري تأخذ رواتب رفحاء التي هي يفترض ان تعاد بحكم القانون، و أنت الآن في نظري شريك في هذه العملية".



وتابع خشان بالقول: "لماذا نجامل؟، نحن يجب أن نكون شجعان بطرح رأينا، بغض النظر عن الاسم المقابل"، مبيناً أنه "إذا كان هناك خطأ يجب أن نشير له، ويجب على السيد الصدر يتقبل وينتقد".



وأشار النائب باسم خشان، إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "ليس أعلى من الآخرين في هذه المسألة، فالأولى بالانتقاد هو الشخص الكبير".



