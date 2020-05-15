بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 15 أيار 2020
آخر الأخبار
دعوة درجال وحمودي لوضع حد لـ " الفوضى العارمة " في الوسط الرياضي القضاء يرد دعوى حكيم شاكر ضد اتحاد الكرة نائب يوجه رسالة نارية إلى مقتدى الصدر: أنت شريك في عملية فساد العراق في اجتماع ثقافي عربي ..عن بعد البعيجي يدعو الكاظمي إلى زيارة بابل وإنصافها مسؤول محلي بديالى : هذه اهم اسباب الهجرة من الريف الى المدينة نائب: قانون الانتخابات تم تشريعه من قبل أشخاص لا يفقهون آلياته لجنة نيابية : مشروع الموازنة قد يصل الى مجلس النواب بعد العيد نائب : الحلبوسي يتهرب من عقد جلسات مجلس النواب إعلامية أمريكية تدعي اختطافها من قبل كائنات فضائية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 15 أيار 2020 11:49 ص

نائب يوجه رسالة نارية إلى مقتدى الصدر: أنت شريك في عملية فساد

مقتدى الصدر

وجه النائب باسم خشان، اليوم الجمعة، رسالة نارية إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، متهماً إياه بـ "الاشتراك في عملية فساد" من خلال الهيئة السياسية للتيار.  

وقال خشان في حوار متلفز، "يا سماحة السيد مقتدى، أنت شريك في عملية فساد، فإذا كنت تدري فتلكه مصيبة، وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظمً". 

وأضاف خشان، أن "جزء من الهيئة السياسية للتيار الصدري تأخذ رواتب رفحاء التي هي يفترض ان تعاد بحكم القانون، و أنت الآن في نظري شريك في هذه العملية".  

وتابع خشان بالقول: "لماذا نجامل؟، نحن يجب أن نكون شجعان بطرح رأينا، بغض النظر عن الاسم المقابل"، مبيناً أنه "إذا كان هناك خطأ يجب أن نشير له، ويجب على السيد الصدر يتقبل وينتقد".  

وأشار النائب باسم خشان، إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "ليس أعلى من الآخرين في هذه المسألة، فالأولى بالانتقاد هو الشخص الكبير".  

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
منصور البعيجي

البعيجي يدعو الكاظمي إلى زيارة بابل وإنصافها 15 أيار 2020 11:44 ص

باسم خشان

نائب: قانون الانتخابات تم تشريعه من قبل أشخاص لا يفقهون آلياته 15 أيار 2020 11:33 ص

البرلمان العراقي

مصدر برلماني: الحكومة ستتجه لطباعة عملة محلية لدفع رواتب الموظفين 15 أيار 2020 10:36 ص

مصطفى-الكاظمي

الكاظمي يؤكد اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه الى تعزيزها 15 أيار 2020 10:21 ص

مصطفى الكاظمي _0

الكاظمي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة القاهرة 15 أيار 2020 10:16 ص

جمعة عناد

وزير الدفاع يبحث مع قائد قوات الناتو في البلاد التعاون في مجال التدريب 15 أيار 2020 10:12 ص

كورونا في السعودية

تسجيل 2039 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في السعودية 15 أيار 2020 09:51 ص

مجلس الأمن الدولي

الصحاف : بحر العلوم يلقي كلمة العراق أمام مجلس الأمن 14 أيار 2020 04:43 م

التعليقات