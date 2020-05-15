العراق في اجتماع ثقافي عربي ..عن بعد





شارك العراق في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو)، عن بعد.



مثل العراق بالاجتماع مدير دائرة العلاقات الثقافية العامة فلاح العاني ، الذي استعرض عدداً من المبادرات التي اطلقتها الدوائر والمؤسسات الثقافية خلال فترة حظر التجوال كتوفير مكتبات الكترونية وتفعيل خدمة توصيل الكتب الورقية الى المنازل.



كما سلط الضوء على تواصل جمهور الثقافة العراقية مع الدوائر والمؤسسات الثقافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت.



واعرب العاني عن قلقه حول تأمين المواقع التراثية والأثرية ، سيما في المناطق غير المأهولة بالسكان ، مشيراً الى اتخاذ العراق عدداً من التدابير لتشديد الاجراءات الامنية خلال هذه الفترة.



و تناول الاجتماع تأجيل فعاليات بيت لحم عاصمة للثقافة العربية ، واستعرض النشاطات الثقافية للدول العربية خلال ازمة تفشي فايروس كورونا المستجد، كما بحث عدداً من المشاريع والأنشطة الثقافية عبر الواقع الرقمي او الافتراضي.



