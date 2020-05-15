البعيجي يدعو الكاظمي إلى زيارة بابل وإنصافها

دعا النائب عن محافظة بابل، منصور البعيجي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى زيارة بابل وإنصافها.

وقال البعيجي، في بيان، إن "محافظة بابل لا يوجد بها أي مورد طبيعي، او حدود مع دولة مجاورة حتى تدر عليها بالأموال حالها حال المحافظات الاخرى التي تتوفر فيها هذه الموارد، بالرغم من انها ممر لمحافظات الوسط والشمال الى الجنوب والفرات الاوسط الامر الذي يعطيها اهمية كبرى على اعتبار ان المحافظة تخدم الجميع ولكنها لم تنصف".

وأضاف: "أننا كممثلون عناهالي محافظة بابل نطالب بإنصاف محافظتنا، وندعو رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان، بان يزوروا المحافظة ويقفوا على احتياجاتها"، داعيا إلى "تثبت فقرة بموازنة العام المقبل تنصف المحافظة اسوة بالمحافظات الاخرى".

وأوضح، أن "المحافظة تعيش واقعا مريرا ونتمنى ان يتم انصافها قدر المستطاع، كون المحافظة تعاني الاهمال والتهميش طيلة الحكومات التي تعاقبت على البلد منذ عام ٢٠٠٣".

وأشار، إلى أن "المحافظة مهملة ولم تنصفها جميع الحكومات السابقة التي تعاقبت على البلد منذ سقوط النظام والى يومنا لذلك كلنا امل بالحكومة الجديدة ان تنصف محافظة بابل وتعطيها استحققها حتى وان جاء هذا الانصاف متأخرا خيرا من أن لا يأتي".