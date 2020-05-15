بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 15 أيار 2020
آخر الأخبار
دعوة درجال وحمودي لوضع حد لـ " الفوضى العارمة " في الوسط الرياضي القضاء يرد دعوى حكيم شاكر ضد اتحاد الكرة نائب يوجه رسالة نارية إلى مقتدى الصدر: أنت شريك في عملية فساد العراق في اجتماع ثقافي عربي ..عن بعد البعيجي يدعو الكاظمي إلى زيارة بابل وإنصافها مسؤول محلي بديالى : هذه اهم اسباب الهجرة من الريف الى المدينة نائب: قانون الانتخابات تم تشريعه من قبل أشخاص لا يفقهون آلياته لجنة نيابية : مشروع الموازنة قد يصل الى مجلس النواب بعد العيد نائب : الحلبوسي يتهرب من عقد جلسات مجلس النواب إعلامية أمريكية تدعي اختطافها من قبل كائنات فضائية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 15 أيار 2020 11:44 ص

البعيجي يدعو الكاظمي إلى زيارة بابل وإنصافها

منصور البعيجي

دعا النائب عن محافظة بابل، منصور البعيجي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى زيارة بابل وإنصافها.

وقال البعيجي، في بيان، إن "محافظة بابل لا يوجد بها أي مورد طبيعي، او حدود مع دولة مجاورة حتى تدر عليها بالأموال حالها حال المحافظات الاخرى التي تتوفر فيها هذه الموارد، بالرغم من انها ممر لمحافظات الوسط والشمال الى الجنوب والفرات الاوسط الامر الذي يعطيها اهمية كبرى على اعتبار ان المحافظة تخدم الجميع ولكنها لم تنصف".

وأضاف: "أننا كممثلون عناهالي محافظة بابل نطالب بإنصاف محافظتنا، وندعو رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان، بان يزوروا المحافظة ويقفوا على احتياجاتها"، داعيا إلى "تثبت فقرة بموازنة العام المقبل تنصف المحافظة اسوة بالمحافظات الاخرى".

وأوضح، أن "المحافظة تعيش واقعا مريرا ونتمنى ان يتم  انصافها قدر المستطاع، كون المحافظة تعاني الاهمال والتهميش طيلة الحكومات التي تعاقبت على البلد منذ عام ٢٠٠٣".

وأشار، إلى أن "المحافظة مهملة ولم تنصفها جميع الحكومات السابقة التي تعاقبت على البلد منذ سقوط النظام والى يومنا لذلك كلنا امل بالحكومة الجديدة ان تنصف محافظة بابل وتعطيها استحققها حتى وان جاء هذا الانصاف متأخرا خيرا من أن لا يأتي".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مقتدى الصدر

نائب يوجه رسالة نارية إلى مقتدى الصدر: أنت شريك في عملية فساد 15 أيار 2020 11:49 ص

باسم خشان

نائب: قانون الانتخابات تم تشريعه من قبل أشخاص لا يفقهون آلياته 15 أيار 2020 11:33 ص

البرلمان العراقي

مصدر برلماني: الحكومة ستتجه لطباعة عملة محلية لدفع رواتب الموظفين 15 أيار 2020 10:36 ص

مصطفى-الكاظمي

الكاظمي يؤكد اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه الى تعزيزها 15 أيار 2020 10:21 ص

مصطفى الكاظمي _0

الكاظمي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة القاهرة 15 أيار 2020 10:16 ص

جمعة عناد

وزير الدفاع يبحث مع قائد قوات الناتو في البلاد التعاون في مجال التدريب 15 أيار 2020 10:12 ص

كورونا في السعودية

تسجيل 2039 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في السعودية 15 أيار 2020 09:51 ص

مجلس الأمن الدولي

الصحاف : بحر العلوم يلقي كلمة العراق أمام مجلس الأمن 14 أيار 2020 04:43 م

التعليقات