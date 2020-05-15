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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 15 أيار 2020 11:36 ص

مسؤول محلي بديالى : هذه اهم اسباب الهجرة من الريف الى المدينة

ديالى الريف
مسؤول محلي بديالى : هذه اهم اسباب الهجرة من الريف الى المدينة

كشف عبدالله الحيالي قائمقام قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى عن اهم اسباب هجرة سكان الريف الى المدينة داخل المحافظة.

وقال الحيالي في تصريح صحفي :" ان هجرة الاهالي من الريف صوب المدن الرئيسة في ديالى، ومنها بعقوبة ، برزت بشكل لافت بعد 2003 بسبب عوامل متداخلة ابرزها الاوضاع الامنية المتدهورة وانهيار ملف الزراعة وما رافقه من جفاف وآفات زراعية وارتفاع في البطالة".

واضاف :" ان بعقوبة كانت في مقدمة مدن ديالى في استقبال هجرة الريف ، لكن العام الجاري 2020 شهد اقل معدلات الهجرة وكانت محدودة جدا قياسا بالاعوام الماضية ، ويمكن القول بانه الاقل بعد 2003″.

واشار الحيالي الى :" ان عوامل عدة تقف وراء انخفاض الهجرة من الريف صوب المدينة ابرزها الاستقرار الامني وانتعاش الزراعة" .

وشهدت محافظة ديالى ارتفاعا مطردا  في معدلات هجرة الاهالي من الارياف الى المدن بعد 2003.
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