نائب: قانون الانتخابات تم تشريعه من قبل أشخاص لا يفقهون آلياته

أكد النائب المستقل باسم خزعل خشان، أن قانون الانتخابات الجديد تم عرقلته حيث أن من شرعه لا يفقه بآلية النظام الانتخابي.

وقال خزعل في تصريح صحفي، أن قانون الانتخابات الجديد لم تقم الكتل بعرقلته فقط بل إن القانون عرقل نفسه، حيث ان الجزء الأول من قانون الانتخابات تم تشريعه من قبل أشخاص لا يفقهون بآلية النظام الانتخابي وذهبوا باتجاه الترشيح الفردي من دون معرفة طبيعة الدوائر الانتخابية.

وأضاف أن قانون الانتخابات يجب أن يمرر دفعة واحدة كونه مترابط مع بعضه في مجمل فقراته.

وبين أن نظام الترشيح الفردي يعد أسوء خيار قد يتم اللجوء اليه، خاصة انه يفتقر للتقسيم الصحيح للمناطق، حيث ستكون هناك مظلمة خلال عملية الاقتراع.

وأشار إلى أن جزء كبير من الشارع طالب بهذا القانون لكنه لم يفهم طبيعة هذا النظام كونه لا يخدم مصلحتهم.



