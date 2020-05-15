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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 15 أيار 2020 11:28 ص

لجنة نيابية : مشروع الموازنة قد يصل الى مجلس النواب بعد العيد

لجنة الاقتصادذ
لجنة نيابية : مشروع الموازنة قد يصل الى مجلس النواب بعد العيد

توقعت لجنة الاقتصاد النيابية، ارسال الحكومة مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك.

وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي  في تصريح صحفي :" ان سبب تأخير ارسال مشروع الموازنة الاتحادية للبرلمان يعود لعدم اكمال صياغته بشكل كامل من قبل حكومة عادل عبد المهدي"، مبينة :" ان مجلس الوزراء شكل لجنة مع وزارة المالية واللجنة المالية النيابية لدراسة الموازنة وتعديل بعض بنودها ".

واضافت  الحامدي :" ان جميع الالتزامات الحكومية متوقفة بسبب عدم تمرير الموازنة الاتحادية، فضلا عن المشاكل التي ستواجهها الحكومة بتأمين رواتب الموظفين في ظل عدم وجود موازنة" .
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