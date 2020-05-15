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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 15 أيار 2020 11:22 ص

نائب : الحلبوسي يتهرب من عقد جلسات مجلس النواب

البرلمان
نائب : الحلبوسي يتهرب من عقد جلسات مجلس النواب

اتهم النائب عن تحالف "سائرون" صادق السليطي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالتهرب من عقد جلسات مجلس النواب.

وقال السليطي، في بيان صحفي:" على رئاسة مجلس النواب تحديد موعد لانعقاد  الجلسات الاعتيادية ودعوة لجان المجلس لانتظام اجتماعاتها ومزاولة نشاطاتها الرقابية والتشريعية ، مع اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة لعودة الدوام ، اسوة بالكوادر الصحية والامنية والخدمية التي تمارس عملها بشكل طبيعي".

واضاف :" ان الكثير من اعضاء مجلس النواب يتواجدون بشكل يومي بمجلس النواب ، وان خلية الازمة النيابية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب تمارس نشاطها بشكل فاعل واصدرت الكثير من القرارات الايجابية والساندة للجهد الحكومي خلال فترة تفشي وباء كورونا ".

واتهم  رئيس مجلس النواب بالتهرب من عقد جلسات المجلس ودعوة اللجان النيابية للانعقاد خلال الأشهر الماضية ، مؤكدا :" ان الواجب القانوني والأخلاقي والوطني يحتم عليه تحمل تلك  المسؤولية في  ظل التحديات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلد".
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