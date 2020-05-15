إعلامية أمريكية تدعي اختطافها من قبل كائنات فضائية

ادعت الإعلامية الأمريكية سكارليت موفات نجمة Goggleboxاختطافها من قبل كائنات فضائية في صغرها.



فخلال مقابلة تليفزيون، قالت الإعلامية سكارليت البالغة من العمر 30 عامًا، إنها اختطفت من قبل كائنات فضائية عندما كانت طفلة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت سكارليت في حديثها، أنها تعرضت لما يشبه غزوًا فضائيًا عندما كان عمري 10 سنوات، ظهر ضوء ساطع كبير من خلال نافذتي، واعتقد أنني رأيت كائنات فضائية، وعندما كنت أحكي لصديقي المقرب عما أراه ولكن لم يصدق واعتبره حلم وليس حقيقًا.

وأضافت أنها طلبت من تلك الكائنات الفضائية الذين ظهروا لها الذهاب معهم إلى القمر، وبالفعل أخذوني وهبطنا على القمر، وقاموا بإعادتي مرة أخرى إلى المنزل، بعد ان أدركوا أنه ليس هناك مجال لبقائي هناك بهذا المكان.

كما شاركت النجمة التليفزيونية في وقت لاحق أفكارها حول ظاهرة المطرب "بول ميت"، التي ظهرت لأول مرة في سبتمبر 1969 بعد نشر طلاب الجامعات في جامعة "دريك في دي موين" مقالات تشير إلى أن هناك أدلة مختلفة تؤكد على وفاته بشكل غامض.



وأشارت إلى أنه تم استبدال المطرب المشهور بشخص آخر متوفى وقد أخذته الكائنات الفضائية لديهم، لتثير هذه التصريحات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي والمحاورين بالبرنامج، وقد وصفها رواد مواقع التواصل أن عقلها أصيب بخلل بسبب الإغلاق.



