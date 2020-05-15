البلداوي : على الحكومة تحقيق التوازن السياسي وحفظ هيبة الدولة





دعا النائب عن كتلة "صادقون" محمد البلداوي ، الى ارسال الموازنة واكمال قانون الانتخابات .



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" على الحكومة ان تحقق التوازن السياسي داخل البلاد وان تتعامل بصورة شفافة وواقعية مع المؤسستين التشريعية والقضائية والمؤسسات الاخرى من اجل الحفاظ على العملية السياسية"، داعيا رئيس الوزراء الى اتمام كابينته الوزارية تمهيداً لتنفيذ المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب.



واشار الى اهمية الحفاظ على هيبة الدولة والمحافظة على المؤسسة العسكرية وتفعيل دور العمل الاستخباري وتقوية جهاز مكافحة الارهاب والمخابرات والامن الوطني .



واوضح البلداوي :" ان الجانب الاقتصادي يحظى بدور مهم في اولويات الحكومة ، لهذا ينبغي الاسراع بارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب ، فضلاً عن ايجاد الحلول للازمة الاقتصادية "، داعياً الى اكمال قانون الانتخابات ودعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكي تأخذ دورها في اجراء انتخابات نزيهة حرة شفافة معبرة عن اراء الجماهير.

