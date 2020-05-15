صحة الكرخ تحذر من خطورة عدم السيطرة على انتشار فيروس كورونا





حذر مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، من عدم السيطرة على فيروس كورونا في الايام القادمة في حال عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر.



ودعا الحجامي المواطنين في بيان الى "الالتزام في المنازل لغرض السيطرة على تفشي فيروس كورونا.،



وقال: ان الفيروس بات ينتشر في عموم المحافظات بعد الكشف عن الحالات الكثيرة من خلال زيادة الفحوصات المختبرية والمسح الميداني.



وحذر الحجامي: "من انتشار الفيروس وعدم السيطرة عليه في الأيام القادمة مالم يلتزم المواطنون"، داعياً "القوات الأمنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة لتطبيق الحظر والحفاظ على سلامة المواطنين.



ف.ا