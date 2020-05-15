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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 أيار 2020 10:36 ص

مصدر برلماني: الحكومة ستتجه لطباعة عملة محلية لدفع رواتب الموظفين

البرلمان العراقي


أكد مصدر برلماني، ، أن حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سوف تتجه إلى طباعة عملة محلية جديدة من اجل دفع رواتب الموظفين.

واوضح المصدر ان "هذا الإجراء هو أحد الحلول لتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد فلابد من إيجاد حلول غير ضارة للأجيال القادمة مثل الاستعانة بالاحتياط النقدي أو الاحتياط من الذهب في البنك المركزي.

واشار الى أننا، " نتوقع بعد تطبيق هذا الاجراء انخفاضا في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار"، مؤكداً بان "ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تفعيل الصناعة في العراق وعدم اللجوء إلى الأسواق العالمية أو الإقليمية التي توفر بضائع للعراق بأسعار منخفضة بسبب ارتفاع سعر صرف الدينار مقارنة بسعر العملات في تركيا وإيران وغيرها.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد حدد، جهات صرف القروض التي تعتزم الحكومة طلبها من الداخل والخارج.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن "الحكومة قدمت مشروع قانون الى البرلمان من أجل تخويلها في الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية، بغية سد العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة.

وبين، أن "الاقتراض جاء بسبب العسرة المالية التي تمر بها البلاد، وبغية سد فجوة العجز في الإيرادات إزاء نفقات ثابتة ولاسيما في الموازنة التشغيلية.

ف.ا
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