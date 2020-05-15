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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 أيار 2020 10:33 ص

صحة الرصافة: الحجر المناطقي غير نافع ويجب تطبيق الحظر الشامل

كورونا


اعتبر مدير دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، عبد الغني الساعدي، الذهاب نحو خيار الحجر المناطقي غير نافع  داعيا  الى ضرورة تطبيق الحظر الشامل لمدة 14 يوماً وذلك تعليقاً على ارتفاع معدل الاصابات في الرصافة لارقام غير مسبوقة.

وقال الساعدي، في تصريح صحفي، إن "حملة المسح الميداني للمناطق مستمرة منذ اكثر من شهر وذلك للرصد الوبائي الفعال"، مبينا ان "دائرة صحة الرصافة اجرت 15 الف فحص لحد الان.

وأضاف الساعدي، أن "الحجر المناطقي اصبح غير نافع، ويمكن اعتماده في حالة وجود مناطق موبوءة قليلة، ولكن المرض اصبح منتشرا في الكثير من المناطق"، مؤكداً أن "تطبيق حظر التجوال الشامل لمدة 14 يوما فعال جدا لتقليل الاصابات.

 

ف.ا

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