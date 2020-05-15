القبض على أربعة من مروجي المواد المخدرة في الانبار



القت القوات الامنية القبض على أربعة من مروجي المواد المخدرة وبحوزتم مواد مخدرة في الانبار .



وقال بيان لوزارة الداخلية ان مفارز مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة شعبة مكافحة المخدرات القت القبض على احد مروجي المواد المخدرة في منطقة الحيانية وبحوزته مواد مخدرة نوع (كرستال) وأدوات تعاطي مع أسلحة نوع (كلاشنكوف ومسدس).



واضاف البيان : ان مفارز مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة شعبة مكافحة المخدرات القت القبض على ثلاثة من مروجي المواد المخدرة في منطقة 5 كيلو وبحوزتهم مواد مخدرة نوع (كرستال) وأدوات التعاطي .



ف.ا