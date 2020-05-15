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الجمعة, 15 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 15 أيار 2020 10:25 ص

الفنانة المصرية هنا الزاهد تدخل المنافسة بقائمة أجمل 100 وجه فى العالم

هنا الزاهد

كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد عبر حسابها على "انستجرام" عن ترشيحها من قبل "تي سي كاندلر" التي تعنى في اختيار أفضل 100 وجه في العالم منذ الثمانينيات لدخول القائمة عن عام 2020.

ونشرت هنا صورة للإعلان الذي وضع على صفحة الجهة المعنية وعبرت عن سعادتها بهذا الانجاز وكتبت: "شكرا لترشيحي في أجمل ١٠٠ وجه في العالم".

وأضافت، أنها "ممتنة وتشعر انها سعيدة ومباركة بهذا الأمر". ومن المتوقع أن تصدر النتائج في أواخر هذا العام بعد دراسة كاملة على كل المرشحين.

وبالإضافة إلى هنا، فإن كل من "نانسي عجرم، وهيفاء وهبي، وياسمين صبري" من النجمات العربيات المرشحات ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020.

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