اعلن مصدر في الشرطة مقتل واصابة عنصرين من ميليشيا الحشد بنيران مسلحين شمال الحلة. وقال المصدر أن أحد منتسبي ميليشيا الحشد اللواء ٤٧ قتل وأصيب آخر بجروح بعد تعرض موقع كانا يتمركزان به لإطلاق نار من جهة مجهولة في ناحية جرف النصر شمال الحلة. ف.ا Copy أخبار متعلقة مقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى مقتل أحد عناصر ميليشيا الحشد بنيران قناص شمال الحلة إصابة مقاتل بالحشد العشائري بنيران قناص شرق ديالى مقتل واصابة سبعة من ميليشيا الحشد بهجوم لداعش شمال بعقوبة إصابة عنصرين من ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمال الحلة اصابة عنصرين من ميليشيا الحشد في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة