



اعلن مصدر في الشرطة مقتل واصابة عنصرين من ميليشيا الحشد بنيران مسلحين شمال الحلة.



وقال المصدر أن أحد منتسبي ميليشيا الحشد اللواء ٤٧ قتل وأصيب آخر بجروح بعد تعرض موقع كانا يتمركزان به لإطلاق نار من جهة مجهولة في ناحية جرف النصر شمال الحلة.



ف.ا