الكاظمي يؤكد اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه الى تعزيزها





اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه الى تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وقدم الدعوة الى الرئيس الروسي لزيارة بغداد.



وقال رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف. انه سيكون سعيدا بزيارة موسكو، وان العراق يعوّل على الدور الروسي من اجل تحقيق الهدوء في المنطقة وتسهيل عمل الشركات الروسية في مجال النفط والغاز والكهرباء وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين.



ونقل السفير الروسي تهنئة خطية من رئيس الجمهورية الاتحادية الروسية فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، تضمنت دعوة الكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم العراق في مجلس الامن.



ف.ا