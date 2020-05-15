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الجمعة, 15 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 15 أيار 2020 10:17 ص

مقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى

مسلحون
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن مدنياً، قُتل بنيران مسلحين مجهولين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "شخصاً مدنياً يدعى حسان الزهيري، تم اغتياله بهجوم مسلح نفذه مجهولين على دراجة نارية في قرية ابو حصيوة بناحية الوجيهية ضمن قضاء المقدادية".

وأوضح أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحداث وفتحت تحقيقاً لمعرفة الجهة التي نفذته".
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