الكاظمي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة القاهرة



تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة



وقال مكتب الكاظمي في بيان ان رئيس الوزراء استقبل السفير المصري في بغداد، علاء موسى الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تضمّنت دعوته لزيارة مصر، و ثقة مصر الكبيرة بنجاح الحكومة العراقية،والرغبة في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.



وقدّم الكاظمي حسب البيان الشكر للسفير المصري على التهنئة،مؤكدا أن العراق يتطلع الى ترسيخ التعاون عبر التحالف الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة والكهرباء.



واشار البيان الى ان الكاظمي بحث مع السفير المصري آليات تسهيل عمل الشركات الإسثمارية المصرية في العراق.



ف.ا