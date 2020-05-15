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الجمعة, 15 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 15 أيار 2020 10:09 ص

الفنانة السورية جومانا مراد تكشف سبب غيابها 7 سنوات عن الساحة الفنية

جومانا مراد
كشفت الفنانة السورية جومانا مراد، سبب غيابها في الفترة الماضية وابتعادها عن الساحة الفنية لحوالي 7 سنوات.

وقالت جومانا في تصريح متلفز، إنها ابتعدت عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات لرعاية أمها وابنها والاهتمام بأسرتها.

 وأوضحت جومانا: "ظروفي جعلتني أختفي عن الساحة الفنية.. كنت عايزة أهتم بماما وعائلتي، والحمد الله بقى عندي ابني محمد.

وقالت جومانا إنها كانت تعتبر فترة الابتعاد عن الساحة الفنية مجرد فترة، وستعود للعمل مرة أخرى.

 وتابعت: كنت عارفة إني راجعة وشعرت بأن العودة ستكون صعبة، لكن لما وقفت أمام الكاميرا حسيت إنى لم أغيب ثانية عنها.

وتشارك جومانا مراد في موسم رمضان الجاري في مسلسل "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا.

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