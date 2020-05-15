علماء يطورون "كمامة" ترصد فيروس كورونا.. وتضيء فورا

باشر فريق من العلماء بتطوير كمامة للوجه، تظهر إشارة ضوئية عند رصد شخص مصاب بفيروس كورونا.



ويعمل الفريق في جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على التجربة الجديدة وفقا لتجارب قديمة على أقنعة استخدمت في وقت سابق لرصد فيروس إيبولا.



وأفادت الدراسة الأولية، بأن فريق العمل ينفذ تجارب، عبر تزويد الأقنعة بإشارة، تضيء حين ترصد تنفس شخص مصاب بكورونا، أو عندما يعطس أو يسعل.



ووفقا لتقرير نشره موقعا "إنترستنغ إنجنيرينغ" و"بيزنس إنسايدر"، فإن الاختراع سيساعد على مواجهة المشاكل المرتبطة بفحص كورونا كقياس درجة الحرارة أيضا.



وبحسب التطور الجديد، فيمكن للأطباء أيضا استخدام تلك الكمامات دون الانتظار للعينات التي ترسل إلى المختبرات.