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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 15 أيار 2020 09:51 ص

تسجيل 2039 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في السعودية

كورونا في السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 2039 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وقال في المؤتمر الصحافي اليومي حول كورونا، "كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشة عند الخروج.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة في المملكة 46869 حالة، بينها 27535 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

كما تم تسجيل 1429 حالة تعافٍ جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 19051 حالة، وتم تسجيل 10 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 283 شخصًا.

وجاء تفصيل الحالات كالتالي:
25 % إناث | ذكور 75%
11 % أطفال | 86% بالغين | 3% كبار السن
41 % مواطنين | جنسيات أخرى 59%

هذا وأكد العالي، أنه بالرجوع إلى الحالات الماضية وأسباب إصابتهم، وجدنا عدم التزام البعض بالتباعد الاجتماعي، وذلك أدى إلى ارتفاع الحالات لدى الإناث والأطفال، حيث ارتفعت نسبة الأطفال إلى 125%، والنساء إلى 100%.

وقال "لماذا يوجد منع تجول جزئي ثم كلي؟ لماذا كل هذه الاحترازات والإجراءات؟ هل الهدف منها أن نقوم بإيجاد حيل للخروج من الأوقات التي تحمينا ونضر المجتمع؟ أم الواجب أن نزيد من حرصنا ونحترز أكثر لنبقى في مأمن نحن ومن نحب؟.

كما أوضح أن أسباب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين في الآونة الأخيرة هو المخالطة المجتمعية، لذا أرجوكم احرصوا على أحبابكم وابقوا آمنين.

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