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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 أيار 2020 04:25 ص

قطر برّا.. أنباء واسعة عن اتجاه الحمدين الإرهابي للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

قطر
أعرب ناشطون، عن سعادتهم التامة بالأنباء التي تتردد على نطاق واسع على مدى يومين عن قيام قطر، أو بالأحرى تنظيم الحمدين الارهابي الحاكم في الدوحة، بالتخطيط للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي. نشطاء كثيرون عبر دول مجلس التعاون الخليجي، عبروا عن سعادتهم بهذا التوجه وقالوا إن الدوحة إرهابية ومنذ سنوات أصبحت في حضن الملالي، وعبء على مجلس التعاون الخليجي وخروجها يريح الجميع.
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى اليومين الماضيين، أنباء عن توجه قطر للخروج من مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم ست دول وتأسس عام 1980. وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء، فيما روجت حسابات مؤيدة لقطر أنباء عن محاولة ثنيها عن الخطوة. ووفق الأنباء المتداولة، وتقرير نشره موقع "ارم نيوز" فإن مصدرا دبلوماسيا خليجيا، قال إن الكويت تبذل جهودا مكثفة لثني الدوحة عن نيتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي. لكن حساب موجز الأخبار السعودي البارز نفى تلك الأنباء، قائلا: "مصدر خليجي رسمي: غير صحيح ما تردد عن ثني الكويت لقطر عن الخروج من مجلس التعاون. وقال لقطر حق الخروج من المجلس في أي وقت".
وتأتي تلك الأنباء، توازيا مع تدشين مغردين وسمًا للمطالبة بطرد قطر من المجلس.
وتحت وسم "#طرد_قطر_من_مجلس_التعاون" غرد عبد اللطيف آل الشيخ، قائلا: "طرد قطر من مجلس التعاون مطلب".
 وآخرون غردوا على هذا المنوال.
ويقول مراقبون، إن قطر الحمدين اسما فقط ، داخل مجلس التعاون الخليجي لكنها طعنة بارزة في خاصرته.
 وشددوا أن خروجها بعد ارتمائها سنوات وسنوات، في حضن ملالي إيران وتوافق هواها السياسي معه طبيعي جدا.
أ.ي
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