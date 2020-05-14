بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 04:43 م

الصحاف : بحر العلوم يلقي كلمة العراق أمام مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي

ألقى مندوب جمهوريّة العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم  كلمة العراق نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ في جلسة مجلس الأمن التي عُقِدَت لمناقشة تقرير الأمين العامّ، والاستماع إلى إحاطة رئيس بعثة (UNAMI) جينين هينيس بلاسخارت.

وأكّد المندوب الدائم في كلمة رئيس الوزراء على أهمّية صون سيادة العراق، وتعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات أو منطلقاً لتوجيه هجمات ضدّ دولة ثالثة.

شدَّد المندوب الدائم على أنّ أولويّات الحُكُومة هي تكثيف الجُهُود لمُواجَهة جائحة كورونا، وصياغة مُسوّدة ميزانيّة استثنائيّة تُعزّز القدرة على مُواجَهة الأزمات الماليّة والاقتصاديّة.


وكشف المندوب الدائم عن حرص الحُكُومة على إطلاق الرواتب بلا تأخير، وتعويض ذوي الشهداء والجرحى من المتظاهرين، وتشكيل لجنة خبراء لدعم المُفوّضيّة المستقلة العليا للانتخابات في جُهُودها لتنظيم انتخابات مُبكّرة، وتشكيل لجنة خاصّة للتهيئة للمفاوضات الستراتيجيّة مع الولايات المتحدة الأمريكيّة.


أعرب المندوب الدائم عن رغبة العراق في تجديد ولاية بعثة يونامي لعام واحد.

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أخر تعديل: الخميس، 14 أيار 2020 04:44 م
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