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الخميس, 14 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 04:00 م

الكاظمي يزور مقر جهاز مكافحة الإرهاب ويؤكد أهمية إبعاده عن التدخل السياسي| صور

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أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي ، صباح اليوم الخميس ، زيارة الى مقر جهاز مكافحة الارهاب .

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود وتضحيات الجهاز وتصديه البطولي للارهاب وعصابة داعش والمساهمة بالنصر الى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية  .

وأكد السيد الكاظمي خلال لقائه رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي وعددا من القادة والضباط والمنتسبين على أهمية الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز  قوتها ودورها في حماية الدولة وضرورة إبعاد جهاز مكافحة الارهاب عن التدخل السياسي ، مشيرا الى التحدي الأمني وضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاتها . 

وإستمع القائد العام لشرح تفصيلي قدّمه رئيس الجهاز عن تطورات عمل جهاز مكافحة الارهاب وجهده الأمني والإستخباري .





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أخر تعديل: الخميس، 14 أيار 2020 04:10 م
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