صحيفة بريطانية : الكاظمي أمام مهمة شاقة .. وهذه أبرز تحدياته

ركزت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، على المهمة الشاقة التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، فبعد أقل من أسبوع من توليه مهام منصبه، قام بالإيقاع بأول مجموعة من “المفسدين”.



وذكرت الصحيفة في تقريرها، إن “الكاظمي، الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي وكان في السابق مدير المخابرات العراقية، قال يوم الاثنين إنه اعتقل المسؤولين عن الاعتداءات على المتظاهرين في البصرة في الليلة السابقة، بعد أن تجمعت الحشود في الشوارع لمواصلة المظاهرات المناهضة للحكومة”.



وكانت الاعتقالات محاولة من الكاظمي لإظهار أنه سيفي بوعده بإنهاء العنف ضد المتظاهرين في العراق، وقال: “لقد وعدت بعدم السماح للذين سفكوا الدم العراقي بالراحة”.



والآن بعد أن تمكن من تشكيل حكومة الأسبوع الماضي، وكسر ما يقرب من 6 أشهر من الجمود السياسي، بات لديه مهمة شاقة، وهي تحقيق الاستقرار في بلد يواجه أصعب تحد له منذ بدء تمرد تنظيم داعش في عام 2014.



فملايين العراقيين عاطلون عن العمل ومحبطون، وتقدر مجموعة الأزمات الدولية أن الإيرادات الحكومية، التي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار شهريا في يناير، انخفضت إلى 1.4 مليار دولار فقط في أبريل بعد انهيار أسعار النفط، وهو أقل من نصف المبلغ المطلوب لتغطية رواتب القطاع العام.



كما تهدد سلسلة متصاعدة من المشاحنات بين الميليشيات العراقية المدعومة من إيران والقوات الأمريكية المتمركزة في العراق، بإذكاء مزيد من الصراع؛ ما أدى إلى مطالب من بغداد بانسحاب واشنطن